Ryan Reynolds "impara cose": scolpisce un piccione di ghiaccio per Will Smith

Ryan Reynolds "impara cose" in una serie di brevi video per Snapchat intitolata Ryan Doesn't Know. Nel primo episodio scolpisce un regalo per Will Smith.

"Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre", diceva Gandhi. Non sappiamo come viva Ryan Reynolds tutti i giorni, ma si direbbe una persona molto consapevole dei propri privilegi, uno che restituisce la fortuna che ha avuto aiutando chi ne ha bisogno. Per quanto riguarda l'altra metà del consiglio, l'attore si è da poco lanciato in nuovi contenuti creativi in cui mostra al mondo quante cose non sappia ancora fare e quanto sia forte il suo desiderio di impararle. I risultati, però, non sono garantiti.

La serie Ryan Doesn't Know creata per Snapchat si articola in brevi video, 12 episodi in cui Reynolds dimostra la buona volontà di uscire dalla sua confort zone e mettersi alla prova in qualcosa che non ha mai fatto. "Nella speranza di diventare un marito e un padre meno noioso, incontrerò artisti di talento per imparare un poco di molto". Nel primo episodio Ryan si cimenta con la scultura del ghiaccio assistito virtualmente dall'artista Shintaro Okamoto. Il "piccione" che Ryan scolpisce diventa un regalo per Will Smith che se lo vede recapitare mezzo sciolto (a produrre il format è la società Westbrook di Smith e Jada Pinkett-Smith).

Qui sotto il video della scultura di ghiaccio e più in basso il trailer della serie Ryan Doesn't Know.