Ryan Reynolds ha visto Lanterna Verde per la prima volta: "Forse è il gin che parla, ma non è così tragico"

A distanza di dieci anni dall'uscita nei cinema, il film con il supereroe Lanterna Verde è stato finalmente visto tutto intero dal suo protagonista Ryan Reynolds che lo ha commentato con un live tweeting.

Lo ha massacrato in tutti i modi possibili e con la più totale autoironia, ma alla fine Ryan Reynolds è tornato un po' sui suoi passi dicendo che Lanterna Verde "non è perfetto, ma neanche una tragedia". Forse l'attore protagonista del film si è reso conto che, facendosi beffe di questo supereroe che avrebbe dovuto dare il via all'universo cinematografico DC Comics, tirava giù con sé anche il lavoro di regista, sceneggiatori e della troupe (il film è diretto da Martin Campbell, regista del miglior Bond con Craig, Casino Royale). Tutti coloro che hanno lavorato al film, produttori inclusi sono probabilmente d'accordo nel ritenere il film un buco nell'acqua su vari fronti, ma l'esposizione che ha Ryan Reynolds quando dice qualcosa è estremamente più ampia. Detto ciò, la gag in cui Reynolds nel costume di Deadpool spara a se stesso con il copione di Green Lantern in mano, non ha prezzo.

Approfittando della festività di San Patrizio, patrono dell'Irlanda, lui che è canadese con discendenza irlandese, ha voluto celebrare l'evento in modo piuttosto originale. Essendo il verde il colore imprescindibile per festeggiare, Ryan Reynolds ha voluto vedere per la prima volta Lanterna Verde commentandolo live su Twitter, accompagnando la visione con un cocktail verde a base del suo Aviation Gin.

Naturalmente l'attore ha abbondato in ironia, commentando il flashback in cui c'è il trauma infantile per creare empatia col protagonista, "la Disney eccelle in questa mossa", o la testa di Peter Sarsgaard per cui ci volevano 6 ore al giorno di make-up quando la tuta di Lanterna Verde era creata al computer "con i pixel di Frogger" (il videogame del 1981 con il ranocchio che doveva attraversare la strada). Reynolds conclude la visione scrivendo che "forse è l'Aviation Gin a parlare, ma #GreenLantern non aveva nulla da temere! Centinaia di membri incredibili della troupe e del cast hanno fatto un lavoro straordinario e, sebbene non sia perfetto, non è una tragedia. La prossima volta non aspetterò un decennio prima di guardare un film".