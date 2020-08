Ryan Reynolds ha un suo marchio di gin, e l’ha appena venduto per 600 milioni di dollari

News Cinema

Un colosso del settore ha appena acquistato per 600 milioni di dollari Aviation American, un brand di gin che aveva fra i proprietari Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds sta brindando alla vendita del brand di gin di cui era fra i proprietari, Aviation American, che è appena passato al colosso del settore Diageo per la cifra non analcolica di 600 milioni di dollari. Più della metà sono già passati di mano, gli altri sono legati alle performance di vendita del marchio nei prossimi dieci anni.

L’attore canadese, più noto come Deadpool o signor Blake Lively, manterrà comunque una partecipazione azionaria nel brand, fondato nel 2006 e in cui Reynolds è entrato fra i soci solo due anni fa. Liquori e superalcolici sono sempre più popolari fra le star di Hollywood, oltre che occasione di investimenti molto remunerativi, come conferma la tequila Casamigos, ottimo successo per George Clooney e due suoi amici, rivenduta dopo alcuni anni sempre a Diageo in un affare da 1 miliardo di dollari.

I due protagonisti di Breaking Bad, inoltre, ovvero Bryan Cranston e Aaron Paul, hanno da poco lanciato un loro marchio di mezcal, Dos Hombres.

Reynolds però ha un fiuto interessante per gli affari, non solo per gli alcolici, visto che proprio il mese scorso si è unito al board of director di Match Group, società madre di match.com e Tinder.