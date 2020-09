Ryan Reynolds ha un consiglio per affrontare la scuola in remoto con i figli

News Cinema

Ryan Reynolds ha ideato uno spot per il suo gin, chiave di saggi consigli per assistere i figli nello studio, chiusi in casa.

Ryan Reynolds ha una parola per tutto ed è un gran furbacchione, aderendo davvero nell'anima al suo Deadpool: questa volta nel suo mirino sarcastico c'è l'homeschooling, con relativo aiuto ai figli che studiano da casa durante la pandemia. Negli Usa è ancora prassi, noi combattiamo con tamponi e chiusure "ragionate", perciò Ryan ha deciso di venire incontro ai genitori in crisi con un consiglio politicamente scorretto (ci auguriamo in realtà che non lo seguiate, s'intende): tracannate per resistere. Naturalmente non tracannate qualsiasi cosa, ma il gin che produce lui stesso: nello spot, suggerisce anche un formato "famiglia" del liquore aggiungendo:

E' lo stesso, classico gin Aviation che amate, ma è di più. Può aiutarvi in varie materie: geografia della quinta elementare, qualsiasi cosa sia questa cazzo di "nuova matematica" e nel ripercorrere quei traumi a lungo dimenticati della scuola media. Quella cazzo di scuola media è il peggio del peggio.

Ryan Reynolds ormai è diventato un esperto delle pubblicità virali sul web: di recente è riuscito persino a coinvolgere Rick Moranis in uno spot per l'operatore mobile Mint Mobile, un altro dei settori in cui è imprenditore. Di certo il buon Ryan non è tra le star che stanno risentendo economicamente degli stop da Covid-19...