Ryan Reynolds genitore contro i mostri nella commedia Everyday Parenting Tips

Ryan Reynolds interpreterà Everyday Parenting Tips da un racconto di Simon Rich, diretto da Paul King, regista di Paddington.

Non mancano certo i progetti a Ryan Reynolds, che dopo essersi speso molto in iniziative benefiche durante la quarantena, ricomincia a pensare al cinema. E ha scelto per il ritorno alla recitazione la commedia Everyday Parenting Tips, più o meno "consigli quotidiani dei genitori", tratto da un racconto pubblicato sul New Yorker dal richiestissimo Simon Rich, autore anche per Edgar Wright della ghost story Stage 13.

Il film verrà prodotto alla Universal Pictures da Phil Lord e Chris Miller con lo stesso Rich, che scriverà anche la sceneggiatura, e diretto dal regista dei film di Paddington, Paul King.

Nel racconto, un padre offre dei consigli su cosa dire ai figli quando credono che ci sia un mostro in agguato sotto il letto. Il fatto è che questi consigli vengono dati durante una grande invasione di mostri, che ha visto le creature discendere sul nostro piano di realtà, diventando un'imprescindibile presenza della nostra vita quotidiana.

Se conoscete l'inglese e volete leggere quello che, più che un racconto, è una serie di consigli illustrati, lo trovate qua: https://www.newyorker.com/magazine/2020/05/25/everyday-parenting-tips