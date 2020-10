Ryan Reynolds e Sandra Bullock di nuovo insieme sul grande schermo?

News Cinema

Dopo Ricatto d'amore, del 2009, Ryan Reynolds e Sandra Bullock potrebbero tornare insieme per il film d'avventura The Lost City of D.

Non è ancora ufficiale, ma se si concretizzerà, questa notizia potrebbe fare felici i fan di Ryan Reynolds e di Sandra Bullock, che li vedrebbero riuniti insieme per un film d'avventura sul genere di All'inseguimento della pietra verde, intitolato The Lost City of D.

Chissà quanti ricordano l'unica volta in cui hanno condiviso lo schermo: era il 2011 e Bullock (che venne candidata al Golden Globe per il ruolo) in Ricatto d'amore era il prepotente capo del personaggio di Reynolds, che costringeva il suo assistente tuttofare a sposarla per non essere rimandata in Canada a visto scaduto, con le inevitabili conseguenze sentimentali.

The Lost City of D sarà diretto da Adam Nee e Aaron Nee. La storia è incentrata su una scrittrice di fantasiosi libri romantici, che scopre che una città di fantasia di cui ha scritto esiste veramente. Decide perciò di partire alla sua ricerca, ovviamente non da sola.

A noi piacerebbe molto vedere di nuovo insieme Reynolds e Bullock e speriamo dunque che i due attori trovino spazio nei loro rispettivi impegni per ritrovarsi sul set. Se volete ricordare la loro alchimia in Ricatto d'amore, intanto, vi riproponiamo il trailer.