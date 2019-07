Ryan Reynolds con Gal Gadot e Dwayne Johnson in Red Notice per Netflix

News Cinema

La commedia d'azione di Rawson Marshall Thurber passa dalla Universal al colosso dello streaming.

Adesso anche Ryan Reynolds si è unito al cast composto da Dwayne Johnson e Gal Gadot, nella commedia d'azione Red Notice, diretta da Rawson Marshall Thurber (che iniziò con le commedie, ma ha poi firmato la regia di Skyscraper proprio con The Rock). Non è l'unica grossa novità che riguarda il progetto, perché la Universal e la Legendary, partner dell'operazione, lo hanno venduto a Netflix, dopo che per ragioni non chiare le riprese non sono iniziate questa primavera: originariamente previsto in sala nel 2020, Red Notice sarà invece girato l'anno prossimo, per un'uscita prevedibilmente collocata nel 2021.

La mossa stupisce perché Red Notice è un progetto costoso: The Rock era stato pagato 22 milioni di dollari per il ruolo, e lo stesso regista sarebbe stato assunto per un "numero a otto cifre", con un budget complessivo di 125 milioni. Non sappiamo i dettagli dell'accordo con Netflix, ma a quanto pare il colosso dello streaming non ha del tutto rinunciato ai grandi impegni, nonostante recenti voci.

Red Notice, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Rawson, racconta l'inseguimento per il mondo di un celebre ladro di opere d'arte. Di più non si sa. Prima di Red Notice, rivedremo Dwayne Johnson in Fast & Furious - Hobbs and Shaw, Jumanji - The Next Level e Jungle Cruise, Ryan Reynolds in 6 Underground (sempre per Netflix) e Gal Gadot, naturalmente, nell'atteso Wonder Woman 1984.