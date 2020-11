Ryan Reynolds compra una squadra di calcio gallese per farne una serie TV sportiva

News Cinema

Il cinema diventa sempre di più un passatempo per Ryan Reynolds, la cui attività di imprenditore si allarga con l'acquisto della squadra di calcio gallese del Wrexham Afc.

La carriera cinematografica di Ryan Reynolds sta lentamente diventando la sua attività professionale meno interessante. È co-proprietario e testimonial in spot esilaranti dell'operatore telefonico Mint Mobile, ha venduto le sue azioni di Aviation Gin, di cui rimane consulente e testimonial, è costantemente attivo in operazioni a sfondo benefico tra cui l'ultima iniziativa con Hugh Jackman andrà a favore dei bambini malati di un ospedale di Toronto. L'ultima novità del Ryan Reynolds oculato imprenditore riguarda il mondo del calcio. L'attore, insieme all'amico Rob McElhenney creatore della serie C'è sempre il sole a Philadelphia, ha acquistato la squadra di calcio del Wrexham AFC che gareggia nella National League, un livello semiprofessionistico della quinta divisione calcistica inglese (per capirci, quattro livelli sotto la Premier League).

Il Wrexham ha una storia sportiva lunghissima. È il terzo più vecchio football club al mondo, essendo stato fondato nel 1864. Dal 2011 fino a qualche giorno fa, ne era proprietaria un'associazione di tifosi chiamata Wrexham Supporters Trust. Reynolds e McElhenney hanno presentato all'associazione una proposta di acquisto con un progetto di rinnovamento sportivo ed economico della società che include la realizzazione di una serie TV che segua la squadra e i suoi manager, come All or Nothing: Manchester City su Prime Video o First Team: Juventus su Netflix. Di fronte alla proposta dei due americani, i tifosi proprietari hanno votato: 1801 sì, 29 no e 11 astenuti.

Qui sotto il tweet dall'account ufficiale del Wrexham in cui Ryan Reynolds e Rob McElhenney annunciano l'avvenuta acquisizione della società con la consueta ironia che li contraddistingue, iniziando il messaggio come se fosse uno spot per la IFor Williams Trailers, società che produce carrelli rimorchio per automobili che è lo sponsor della squadra. I due faranno di tutto per trascorrere più tempo possibile allo stadio Racecourse Ground e assistere ai match della loro squadra.