Ryan Reynolds, Blake Lively e la generosità delle star di Hollywood

Oltre alla coppia d'oro del cinema hollywoodiano anche Jennifer Garner, Amy Adams, Jimmy Fallon e Justin Timberlake in prima linea nelle donazioni per l'emergenza coronavirus.

È nei momenti di difficoltà che si riconoscono gli amici, ed è nei momenti tragici che chi più ha, restituisce parte di quello che possiede a chi ha molto meno e magari gli ha consentito in parte il suo benessere. Quello che sta accadendo a Hollywood è encomiabile: direttamente o indirettamente, con cospicue donazioni o raccolte fondi, i divi si sono mobilitati per aiutare un Paese in cui, come sappiamo, il servizio sanitario privato sfavorisce in modo spietato i poveri e chi non può pagarsi costose assicurazioni sanitarie. In prima linea c'è una coppia molto amata, quella composta da Ryan Reynolds e Blake Lively, che hanno donato 1 milione di dollari da dividere tra l'organizzazione Feeding America e Food Banks Canada: "Il Covid-19 ha avuto un impatto brutale su adulti più anziani e famiglie a basso reddito... se potete donare, queste organizzazioni hanno bisogno del loro aiuto", ha scritto Reynolds, aggiungendo "Abbiate cura del vostro corpo e del vostro cuore. Lasciate spazio alla gioia. Chiamate qualcuno che è isolato e può aver bisogno di contatto umano". E alla fine ha aggiunto il solito scherzoso riferimento all'amico/rivale Hugh Jackman.

Dal canto suo, Blake Lively ha aggiunto "Anche se dobbiamo stare lontani per proteggere quelli che non possono mettersi in quarantena, possiamo restare in contatto. Ricordatevi di quelli che sono soli e isolati. Usate Facetime, Skype, fate un video. Ricordate l'amore che può attraversare tutto questo. Le comunità si fanno avanti: fanno la spesa per gli anziani, preparano i pasti per i bambini. Tutti noi possiamo fare qualcosa per gli altri, anche se è semplicemente restare a casa. Vi mando tantissimo amore. Per favore qualcuno dica a Ryan che non può "distanziarsi emotivamente" dalla suocera. Niente può salvarlo.

Amy Adams e Jennifer Garner si sono unite per lanciare l'iniziativa Save the Stories. Assieme a Save the Children e No Kid Hungry, le attrici leggeranno storie sui social per raccogliere fondi per i bambini che non possono accedere ai pasti durante la pandemia. Garner nel video in cui ha lanciato l'iniziativa ha spiegato che 30 milioni di bambini in America fanno affidamento per mangiare sulla mensa scolastica. "Questi soldi ci aiuteranno a far sì che le famiglie sappiano procurarsi il cibo quando le scuole sono chiuse, a sostenere i furgoni ristorante, le banche del cibo e altri programmi alimentari comunitari, fornire giocattoli educativi, libri, materiale scolastico e sostegno nel dopo scuola per aiutare i bambini a recuperare il tempo perso per la chiusura delle scuole". Amy Adams leggerà come primo libro "The Dinosaur Princess", scritto da sua figlia e illustrato dal marito Darren Le Gallo. Jennifer Garner leggerà "The Three Little Fish and the Big Bad Shark" di Ken Geist e Reese Witherspoon ha postato un video mentre legge "Uni the Unicorn" di Amy Krause Rosenthal.

Su Twitter, Justin Timberlake ha annunciato che farà una donazione alla Mid-South Food Bank, un'organizzazione benefica a Memphis, nel Tennessee, che fa parte di Feeding America. "È un momento folle" - ha scritto - "ma ricordate che ci siamo dentro tutti insieme. Iniziate dalle piccole cose e aiutate le vostre comunità locali portando cibo a quelli che ne hanno bisogno". Jimmy Fallon ha fatto una donazione a Feeding America. "In questo momento penso a quello che possiamo fare per aiutare la parte più vulnerabile della nostra popolazione, i bambini che stanno perdendo l'unico pasto su cui possono contare ogni giorno, i nostri amici e le famiglie che hanno problemi di lavoro, gli anziani e le famiglie a basso reddito. La mia famiglia ha fatto una donazione a Feeding America, che lavora instancabilmente per nutrire chi ha bisogno nel nostro Paese". E ha concluso invitando i suoi followers a donare perché "qualsiasi donazione è GIGANTESCA".