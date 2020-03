Ryan Gosling sarà protagonista di The Hail Mary, tratto dal romanzo sci-fi di Andy Weir

News Cinema

L'attore produrrà anche il progetto per la Metro Goldwyn Mayer.

Il due volte candidato all’Oscar Ryan Gosling (Half Nelson, La La Land) sarà protagonista di The Hail Mary, adattamento cinematografico dell’imminente romanzo di fantascienza scritto da Andy Weir. Per chi non lo ricordasse si tratta dello stesso autore di The Martian, da cui Ridley Scott ha tratto l’enorme successo con protagonista Matt Damon. Gosling produrrà anche il progetto per la MGM insieme e Ken Kao. La storia è incentrata su un astronauta solitario che si trova su una navicella costruita e mandata nello spazio al fine di salvare il pianeta. Il romanzo verrà pubblicato questa primavera dalla Random House.

Andy Weir intanto vedrà il suo altro romanzo Artemis diventare un altro lungometraggio, stavolta prodotto dalla Universal e diretto da Phil Lord e Chris Miller. L’accordo tra la coppia di cineasti e la major prevede anche l’adattamento cinematografico di Cheshire Crossing, graphic novel nato sempre da un’idea di Weir.

Ricordiamo che Ryan Gosling è già stato un astronauta, e precisamente Neil Armstrong, in First Man di Damien Chazelle. Tra i film di culto presenti nella filmografia dell’attore vogliamo citare senz’altro le due collaborazioni con Nicolas Winding Refn, quindi Drive e Solo Dio Perdona, ma anche la dolce e commovente commedia amara Lars e una ragazza tutta sua, diretto da Craig Gillespie.