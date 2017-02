Ryan Gosling ottimo pianista in un assaggio del dietro le quinte di La La Land

Oltre a cantare con la sua voce e a ballare, cimentandosi nel Tip Tap e volteggiando insieme ad Emma Stone fra le stelle (finte), in La La Land Ryan Gosling ha perfino suonato il pianoforte con le sue affusolate e curate mani, e con risutati eccellenti. Il buon Damien Chazelle voleva che fosse lui a muovere le dita sui tasti bianchi e neri, suonando non "Jingle Bells" o "Le tagliatelle" (pezzi che chiunque con un po’ di sforzo arriverebbe a eseguire decentemente), ma musica prevalentemente jazz.

A giudicare dal film, l’attore ha portato perfettamente a compimento la sua missione, come dimostra un video che ci restituisce un momento del dietro le quinte di La La Land. Nelle immagini che vi mostriamo, Gosling prova "Start a Fire" (la canzone cantata da John Legend) e accenna il celeberrimo "Mia & Sebastian's Theme".

Ricordiamo che Ryan ha una certa familiarità con la musica: non solo per via della sua esperienza all’interno del Club di Topolino, ma soprattutto perché fa parte del duo indie rock Dead Man’s Bones. L’attore è alla sua seconda nomination all’Oscar nella cinquina dei migliori protagonisti. La prima candidatura era arrivata per Half Nelson, in cui interpretava un professore tossicodipendente.