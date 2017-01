Ryan Gosling: La La Land e gli altri quattro ruoli più belli di un attore semplicemente... cool

Il primo aggettivo che ci viene in mente pensando a Ryan Gosling - in particolare andando con la memoria al pianista Sebastian di La La Land che suona mentre un ciuffo di capelli gli si agita sulla fronte, e ricordando la scena dell’ascensore di Drive - è cool, parola a cui la traduzione "fico" non rende affatto giustizia. Chi è cool, infatti, si porta dietro fascino e carisma con una sorta di costante tranquillità, mantenendo una distanza dalle cose che non va identificata né con un freddo distacco nè con un senso di superiorità.

L’attore canadese che è in lizza per l’Oscar non ha l’aria di uno che si sente migliore degli altri, anzi sembra dotato di grande empatia, come ha dimostrato, ad esempio, nel commovente discorso pronunciato dopo aver vinto il Golden Globe. L’ex ragazzino ribelle affetto da disturbo dell’attenzione e che a scuola veniva soprannominato "guaio", più che del premio ha parlato della sua Eva Mendes e della malattia che ha colpito e portato via il fratello di costei, ricordando in qualche modo ad amici e colleghi che il cinema, rispetto alla vita vera, è ben poca cosa.

Più schivo del burlone Russell Crowe quando è venuto in Italia a presentare con lui The Nice Guys, Gosling ci ha folgorato nel momento in cui ha impersonato un giovane skinhead di The Believer, e anche con la sua interpretazione del professore tossicodipendente di Half Nelson. E se in pochi dimenticheranno la sua beltade e il suo fisico invidiabile in Crazy, Stupid, Love, fra i suoi personaggi memorabili siamo certi che ci ritroveremo in futuro ad annoverare il cacciatore di replicanti protagonista di Blade Runner 2049.





Eppure sono altre le performance che abbiamo scelto per la nostra top five, capitanata - of course - proprio da La La Land, che ha ottenuto ben 14 candidature agli Academy Awards. Per il suo terzo lungometraggio ambientato a Los Angeles (versus 5 film di stanza a New York), l’attore ha dovuto imparare a cantare e ballare, e anche se nel film non ha la grazia di un Gene Kelly, se l’è cavata benissimo (grazie al pilates, a un coach e alla visione ripetuta di classici come Cantando sotto la pioggia). E poi è veramente lui che suona il piano.

Al secondo posto non potevamo non mettere Drive, prima collaborazione fra Ryan e Nicolas Winding Refn in un film diventato letteralmente oggetto di adorazione. Imperscrutabile e di poche parole, qui il nostro si innamora e si trasforma in una macchina di morte. E’ un lupo solitario, che guida come nessun altro e che cambia la vita di una fanciulla in carne ed ossa.

Si fidanza invece con una bambola (e quindi a una donna finta), facendola in qualche modo accettare ai suoi amici e parenti, l’introverso quasi-trentenne protagonista di Lars e una ragazza tutta sua che abbiamo scelto come terzo ruolo migliore di Gosling. Il film, diretto da Creig Gillespie, è tenero e bellissimo. Girato in 31 giorni, ha regalato all’attore la nomination al Golden Globe, oltre a un maglioncino alla Marc Darcy ne Il diario di Bridget Jones.

Quarto posto per il broken man di Blue Valentine (che in un weekend vive la fine di un legame sentimentale) e quinto per il personaggio principale di un adattamento di un romanzo di Nicholas Sparks che chi scrive ama rivedere di tanto in tanto, spinto da una passionaccia per le love-story sul grande schermo. Parliamo de Le pagine della nostra vita, in cui Ryan Gosling, nella Carolina del Sud degli anni ’40, è l’operaio Noah Calhoun che conquista la ragazza di buona famiglia Allie Hamilton. Il melò, che ha sancito l’inizio di un’appassionata relazione fra l’attore e Rachel McAdams (che hanno vinto l’MTV Movie Award per il miglior bacio), porta la firma di Nick Cassavetes.