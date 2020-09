Ryan Gosling, forse invidioso delle acrobazie di Tom Cruise, sarà uno stuntman per David Leitch

News Cinema

Fra i nuovi progetti di Ryan Gosling c’è un film diretto da David Leitch e ancora senza titolo in cui l'attore interpreterà uno stuntman.

E se Ryan Gosling fosse un po’ invidiosetto dei voli e dei salti nel vuoto di Tom Cruise? Non lo sappiamo, intanto però l'attore, che abbiamo visto l'ultima volta al cinema nel 2018 in First Man di Damien Chazelle, ha deciso di interpretare nientemeno che uno stuntman. Il film non ha ancora un titolo né una trama, ma ha un regista, David Leitch, che oltre ad aver diretto una serie di film decisamente adrenalinici o comunque movimentati (John Wick, Atomica Bionda, Hobbs & Shaw), ha cominciato facendo proprio lo stuntman. Chi meglio di lui, dunque per raccontare il coraggio di coloro che ogni giorno rischiano la vita su un set? La sceneggiatura, però, è di Drew Pearce, a cui dobbiamo Iron Man 3 e Hobbs & Shaw. Al film è legata la Universal, che non ha ancora comunicato una data di inizio lavorazione.

Il film con Gosling stuntman non è l'unico progetto a cui è legato l'attore, che sarà protagonista del nuovo The Wolfman, che tornerà nello spazio diretto da Phil Lord e Chris Miller e che duetterà con Chris Evans in The Gray Man, dei fratelli Russo. Quanto a David Leitch, aspettiamo con ansia il suo Bullet Train, l'action con Brad Pitt tratto da un romanzo giapponese.