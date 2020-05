Ryan Gosling è l'uomo lupo in The Wolfman, prossimo film sui mostri Universal

News Cinema

Il successo de L'uomo invisibile ha convinto la Universal a riaprire il discorso sui remake dei mostri classici del loro catalogo. L'uomo lupo sarà il prossimo e per la parte del protagonista di sarà Ryan Gosling.

Giunge notizia da Hollywood che il futuro ci riserverà una versione licantropo di Ryan Gosling. L'attore è il protagonista del prossimo remake di uno dei classici mostri cinematografici di proprietà della Universal, L'uomo lupo. Il recente successo de L'uomo invisibile, disponibile al noleggio sulle principali piattaforme streaming, ha convinto i produttori che si potesse procedere con una nuova serie di film slegati tra loro che avessero un approccio originale grazie alla collaborazione con la Blumhouse di Jason Blum, quindi esattamente il contrario del concetto alla base del defunto Dark Universe che con il flop de La mummia con Tom Cruise si è arenato per sempre.

A parte la presenza di Ryan Gosling, il progetto di questo nuovo The Wolfman scritto da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo sembra interessante perché l'atmosfera è stata descritta come un incrocio tra i film Quinto potere (Network, 1976) e Lo sciacallo (Nightcrawler, 2014), due titoli che in modo diverso denuciano l'ossessione e la deriva dei media televisivi. Gosling avrà il ruolo di un anchorman, presumibilmente già assatanato di scoop, che viene infettato e si trasforma in lupo assatanato di sangue. Resta da capire come l'altro progetto della Dark Army, che prevede un crossover tra mostri, sarà portato avanti con Paul Feig.

Leggi anche Dark Army: l'aggiornamento di Paul Feig