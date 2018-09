Ryan Gosling al lavoro su un nuovo film da regista adocchiato da Netflix

Il Neil Armstrong di First Man Ryan Gosling non è solamente una delle più note star hollywoodiane a cui manca solamente di vincere l'Oscar, ma un artista a tutto tondo che ama dilettarsi anche nel difficile mestiere di regista. Eppure la sua prima prova dietro alla macchina da presa - quel Lost River un po’ alla David Lynch e un po’ alla Nicolas Winding Refn di Solo Dio perdona - non è stato esattamente un successo, vista l’accoglienza freddina sia al Festival di Cannes, dove ha debuttato, sia all'indomani dell'uscita in sala in vari paesi. Non per questo l’attore si è perso d’animo e così eccolo pensare e preparare un nuovo film, di cui non sappiamo nulla se non ciò che trapela da un'intervista rilasciata a un sito francese dal direttore della fotografia belga Benoît Debie, che ha già illuminato Lost River.

Debie, a cui dobbiamo anche Irreversible, Enter the Void e Spring Breakers, non ha fornito alcun dettaglio sulla trama del nuovo film, ma ha rivelato che probabilmente non sarà targato Netflix. "Ho un nuovo progetto insieme a Ryan Gosling" - ha raccontato. "Ancora non è stato stabilito chi lo finanzierà e Ryan mi ha detto che Netflix si è offerta di produrlo a condizione che venga girato in digitale e che non esca in sala o esca in in numero limitato di sale. Gli ho detto che mi sembrava un peccato e lui mi ha dato ragione".

Rinunciando al sostegno economico di Netflix, al contrario di diversi suoi illustri colleghi (uno su tutti Alfonso Cuarón​, che ha vinto il Leone d'Oro con un film finanziato dal colosso dello streaming), Ryan Gosling dovrà cercarsi un'altra "fabbrica" di dollaroni sonanti. Potrebbe non metterci molto, data la sua levatura. Staremo a vedere. Intanto… aspettiamo con trepidazione un titolo.