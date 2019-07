Rutger Hauer oltre Blade Runner: autostoppista maniaco in The Hitcher e combattente innamorato in LadyHawke

News Cinema

L'attore olandese sarà sempre quel replicante sotto la pioggia, ma i cuori di alcuni spettatori li ha conquistati anche con altri personaggi.

Come è stato dal 1982 fino ad oggi, continueremo ad avere sempre ben scolpita nella memoria quell'immagine di lui sotto la pioggia. Il primo piano del volto bagnato di Rutger Hauer con i suoi occhi di ghiaccio, sarà sempre accompagnato da quell'epico breve monologo "ho visto cose che voi umani..." che lui stesso contribuì a a creare aggiungendo parole sue al copione. In Blade Runner quello è il momento in cui il vendicativo replicante Roy Batty spiega al Deckard di Harrison Ford l'essenza dell'essere umani, lui che umano non è, che coglie poco prima di spegnersi. Hauer si è spento il 19 luglio scorso a 75 anni, lasciandoci la sua filmografia dalla quale emergono anche altri personaggi.

L'androide di Blade Runner per alcuni non è il primo personaggio dell'attore che portano nel cuore. Rutger Hauer è stato anche l'indimeticabile ex capitano delle guardie Navarre di Ladyhawke, vittima di una maledizione per impedirgli di amare la sua bella con il volto di Michelle Pfeiffer. Era il 1985 quando l'attore olandese girava questo film tra Parma e l'Aquila, mentre l'anno successivo è stato quello dell'uscita in sala di The Hitcher. Un titolo agli antipodi rispetto a Ladyhawke in cui Hauer è un sadico assassino autostoppista che si accanisce contro una coppia di ragazzi ed è merito della sua interpretazione se ancora oggi è considerato un piccolo gioiello degli anni 80.