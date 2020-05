Russo Bros. Pizza Film School: i fratelli Russo ci invitano al loro live show su Instagram

News Cinema

Anthony e Joe Russo, da bravi italoamericani, hanno due grandi passioni: il cinema e la pizza. Le uniscono per il loro show su Instagram dove ci parleranno dei film che hanno amato. Si comincia con L'odio.

Vi segnaliamo volentieri una bella e simpatica iniziativa dei fratelli Joe ed Anthony Russo, meglio noti come i Russo Bros., i registi Marvel preferiti dai più, che però non sono cresciuti con i film di supereroi o almeno non solo. I due hanno lanciato su Instagram il loro live show che hanno chiamato Russo Bros. Pizza Film School, con cui promuoveranno alcuni dei film che preferiscono in diretta da alcune pizzerie locali.

Si comincia venerdì 15 alle 5 di pomeriggio PT che purtroppo per noi sono le due di notte col bellissimo L'odio di Mathieu Kassovitz, un film con cui hanno sicuramente più familiarità gli spettatori europei di quelli americani. Chi intende partecipare allo show deve vedere prima il film assegnato dai registi, per poi sentire i Russo e alcuni ospiti parlare di come i film hanno cambiato il loro rapporto col cinema. L'ospite di questa settimana sarà Pete Hammond, veterano critico americano, capo redattore di Deadline Hollywood, che ha ricevuto anche cinque nomination agli Emmy per le sue sceneggiature televisive.

Se siete abituati ad a letto tardi, non perdetevi questa interessante discussione, dopo aver visto o rivisto L'odio, anche se vedere gente con la pizza alle due di notte potrebbe farvi venire strane voglie ed essere dannosa per la vostra dieta.