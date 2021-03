Russelll Crowe sarà Mark Rothko il pittore in Rothko, dalla storia vera di sua figlia

News Cinema

Nel film di Sam Taylor-Johnson, Russell Crowe interpreterà il pittore Mark Rothko, ma non sarà un biopic, incentrandosi piuttosto sull'impresa di sua figlia a soli 19 anni...

Sarà Russell Crowe a interpretare il pittore Mark Rothko (1903-1970) in Rothko, film di Sam Taylor-Johnson tuttavia non impostato come un biopic: a rigor di logica infatti Crowe dovrebbe apparire in flashback, perché la storia vera s'incentra su sua figlia Kate, che dopo la morte del genitore scoprì il piano di tre cari amici del padre per vendere tutte le sue opere al miglior offerente. A soli 19 anni, con l'aiuto di un avvocato, Kate (interpretata nel film da Aisling Franciosi) portò in tribunale il terzetto, cioè il professore di antropologia Morton Levin, il pittore Theodore Stamos e il direttore di galleria Bernard J. Reis. In molti pensavano che Kate non avrebbe vinto la causa e non sarebbe riuscita a proteggere i lavori del babbo, considerato come uno dei più importanti esponenti dell'espressionismo astratto americano, in compagnia di nomi come Jackson Pollock. Rothko vedrà nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Michael Stuhlbarg e Jared Harris, presumibilmente interpreti dei tre antagonisti di Kate Rothko. Leggi anche Mai dire a Russell Crowe che Master & Commander è un ottimo sonnifero!

Rothko, chi è Sam Taylor-Johnson, regista del film con Russell Crowe

Sam Taylor-Johnson (prima Sam Taylor-Wood) nasce come fotografa professionista nei primi anni Novanta, parecchi anni prima del suo debutto alla regia con Nowhere Boy (2008), dove ha incontrato il suo futuro marito Aaron Taylor-Johnson. È stata qualche anno dopo poi la regista designata per l'adattamento di Cinquanta sfumature di grigio (2015), anche se poi non ha proseguito con la saga. Ultimamente ha scritto insieme ad Aaron A Million Little Pieces (2018), dove lo ha poi diretto. Sam commenta così il progetto di Rothko: "Non sarà solo un film sul grande artista, ma una storia senza tempo su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato: il percorso di vita di Kate Rothko era proteggere i dipinti seminali di suo padre dagli uomini corrotti che lo tradirono, rubando i suoi lavori. È una resa dei conti con uomini che detengono il potere, che cercano tutti i modi per distruggere l'eredità di suo padre."