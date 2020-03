Russell Crowe nel primo trailer originale di The Kelly Gang

News Cinema

Il film diretto da Justin Kurzel racconta la storia del leggendario fuorilegge australiano Ned Kelly, interpretato anche nel 2003 dal compianto Heath Ledger. Arriverà nei cinema italiani nel 2020 con Adler Entertainment.

In Italia si intitolerà The Kelly Gang, mentre all'estero lo chiamano True History of the Kelly Gang. Basato su un romanzo di Peter Carey, "La ballata di Ned Kelly", vincitore del Booker Prize del 2001, è un film che racconta la storia romanzata di Ned Kelly, leggendario fuorilegge che nell'Australia di fine Ottocento divenne una specie di Robin Hood, sfidando le truppe inglesi della Regina Vittoria per supportare con le sue gesta e i proventi delle sue rapine la povera popolazione australiana dell'epoca.

Il film vede George MacKey nei panni del protagonista, e Russell Crowe in quelli di Harry Power, un bushranger (un bandito che si rifugiava nel bush australiano) in quelli del suo mentore e partner-in-crime.

Questo è il primo trailer originale di The Kelly Gang, che arriverà nei cinema italiani nel 2020 distribuito da Adler Entertainment.





Oltre a MacKey e Crowe, nel cast del film ci sono anche Russell Crowe, Nicholas Hoult, Essie Davis, Thomasin McKenzie e Charlie Hunnam.

A dirigere il film Justin Kurzel, regista di film come Macbeth e Assassin's Creed.

Presentato in anteprima mondiale al Festival di Toronto lo scorso settembre, dove è stato accolto da recensioni per la maggior parte molto positive, è stato proiettato in novembre anche al Torino Film Festival.

Nel 2003 Ned Kelly era stato interpretato anche dal compianto Heath Ledger, in un film di Gregor Jordan dal titolo Ned Kelly.

Questa la sinossi italiana di The Kelly Gang:

Di origine irlandese, Ned Kelly (George Macka) nell'Ottocento era a capo della Kelly Gang, la sua banda esperta in furti di bestiame e rapine in banca. Il giovane fuorilegge, però, è ricordato anche per aver riunito un gruppo di guerriglieri per organizzare una ribellione contro i soprusi dell'impero britannico in Asutralia.

Kurzel con The Kelly Gang porta in scena l'ascesa e la caduta del bandito, mostrando la dicotomia di questa figura affascinante: il suo lato criminale e quello patriottico, per il quale parte del popolo australiano ancora oggi lo celebra come un eroe nazionale.