Russell Crowe nei guai col fisco in Pennsylvania

News Cinema

Nel 2014 Russell Crowe ha girato Padri e figlie di Gabriele Muccino a Pittsburgh e lo stato gli chiede adesso le tasse arretrate per il suo lavoro.

Premettiamo alla notizia la nostra incondizionata ammirazione per Russell Crowe, l'attore neozelandese di recente straordinario sul piccolo schermo nel ruolo di Roger Ailes nella miniserie The Loudest Voice, che sta in questi giorni festeggiando sui social il ventesimo compleanno de Il Gladiatore (ieri) per cui vinse l'Oscar. Non è nemmeno la prima volta che attori del suo calibro si trovano nei guai col fisco, ma questa notizia un po' ci riguarda, visto che si riferisce al 2014, quando Crowe fu interprete del bel film di Gabriele Muccino Padri e figlie, girato a Pittsburgh, per cui adesso l'agenzia delle entrate della Pennsylvania gli chiede le tasse arretrate.

Pur non citando il film, ieri l'agenzia ha presentato un'istanza alla corte suprema di Los Angeles per ottenere dall'attore una cifra che corrisponde all'incirca a 120.000 euro, relativa appunto al 2014 quando lo Stato usò le norme del tax credit per incentivare Muccino con la troupe a girare Padri e figlie a Pittsburgh. Uscito in America nel luglio 2016, il film ha incassato poco più di 5 milioni di dollari a fronte di un budget di 22 milioni.

Non ci addentriamo nei meandri per noi incomprensibili degli incentivi finanziari concessi alle produzioni cinematografiche, ma il compenso di Crowe per quel film girato nello Stato della Pennsylvania, secondo Variety dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di dollari, per cui la cifra che gli è stata richiesta non dovrebbe essere troppo onerosa da pagare, a meno che non ci siano contenziosi di cui non siamo al corrente.