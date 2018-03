Russell Crowe mette all'asta i suoi memorabilia per pagarsi il divorzio

Triste cosa il divorzio per chi ha guadagnato montagne di dollari grazie a un lavoro oltremodo redditizio e si ritrova a dover pagare spese processuali altissime. Mesto dunque, il destino economico di Russell Crowe, a cui toccherà vendere i suoi memorabilia cinematografici per racimolare una somma che include la cifra che mensilmente dovrà versare sul conto di Danielle Spencer, che ha sposato nel 2003 e da cui ha avuto due figli.

Per non finire sul lastrico, l'attore ha deciso di vendere all’asta oltre 200 oggetti, affidando la vendita a Sotheby's Australia. L'asta ha pure un nome, The Art of Divorce, e include cose assai strane, che non saranno certo le teste di pigmeo e l'immenso mausoleo a forma di piramide che hanno prosciugato le tasche di Nicolas Cage, ma che rivelano comunque una certa stravaganza.

L'oggetto più bizzarro messo all’asta è la testa di un mosasauro, un gigantesco rettile marino che si è estinto 65 milioni di anni fa. Crowe non l'ha acquistata dal direttore di un museo di storia naturale ma da Leonardo DiCaprio, del quale è diventato grande amico dividendo con lui il set di Nessuna verità. Il fossile è stato ritrovato in Kansas e vale fra il 35.000 e i 40.000 dollari.

Sarà venduto (per essere probabilmente comprato da qualche feticista) anche il sospensorio indossato da Russell Crowe in Cinderella Man, film di Ron Howard in cui era il pugile James J. Braddock. La cifra di partenza va dai 500 ai 600 dollari.

L'attore si separerà infine con dolore dal violino che il suo personaggio suonava in Master & Commander (110.000 - 140.000 dollari), dallo schienale di stoffa della sedia su cui Denzel Washington sedeva in American Gangster e su cui campeggia il suo nome (400 - 500 dollari), dalla corazza che il suo Maximus indossa nella scena finale de Il Gladiatore (20.000 - 30.000 dollari) e dalla giacca di lana blu sfoggiata, nei panni di Javert, ne Les Miserables (1500 - 2000 dollari).

L'asta si terrà, per ironia della sorte, il 7 aprile, giorno del compleanno di Crowe e dell’anniversario del suo matrimonio con la Spencer. Se avete soldi da spendere e volete andare a Sydney, cominciare a prenotare i voli.