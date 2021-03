Russell Crowe, il toccante addio al babbo scomparso

News Cinema

Tornato in Australia anche per partecipare a Thor: Love and Thunder, Russell Crowe su Twitter ha confidato ai fan un grave lutto in famiglia...

Di recente si è parlato di Russell Crowe, di ritorno nella natìa Australia per partecipare a Thor: Love and Thunder, in questo momento in corso di riprese: l'attore però ha avuto un'altra questione da risolvere in patria, più triste e personale, perché suo padre è morto ieri. Crowe ha voluto condividere coi fan un suo ricordo via Twitter, scrivendo quanto segue:

Sono arrivato ieri sera. La giornata di oggi, anche se il sole splende e le piogge torrenziali si sono placate, sarà per sempre tinta di tristezza. Il mio caro vecchio, il mio bel papà, il più gentile degli uomini, non c'è più.[...]

Posto questo perché so che ci sono persone in tutto il mondo i cui cuori sono stati toccati da lui, e che hanno riso per i suoi occhi luminosi e il suo atteggiamento irriverente verso tutto e tutti, e questo è un metodo come un altro per comunicarvi la notizia. [...]

John Alexander Crowe, nato il 13 marzo del 1936, deceduto il 30 marzo 2021, nato a Christchurch, Nuova Zelanda, morto a Coffs Harbour, New South Wales, la sua casa per gli ultimi 25 anni.

Riposa in pace.

Il padre di Russell Crowe, insieme a sua madre, aveva un legame col mondo dello spettacolo: si trasferì dalla Nuova Zelanda in Australia per occuparsi di catering sui set (oltre a guadagnarsi da vivere gestendo un hotel), forse con l'aiuto del padrino di sua moglie, un producer per la tv australiana. In effetti non è difficile immaginare che il babbo del sempre ironico Russell abbia portato il sorriso col suo lavoro.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il maggio 2022.