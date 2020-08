Russell Crowe è grato a Sharon Stone per aver lanciato la sua carriera hollywoodiana

News Cinema

Russell Crowe ricorda quando Sharon Stone puntò i piedi per averlo in Pronti a morire e la sua carriera prese il via. Il 24 settembre vedremo l'attore in Un giorno sbagliato.

Che Russell Crowe sia un grandissimo attore e anche un gran bel personaggio non ci sono dubbi, ma oggi scopriamo che forse non saremmo arrivati neanche a vederlo nel ruolo di Maximus ne Il gladiatore, se Sharon Stone non avesse lanciato la sua carriera imponendolo in un altro film, e lui giustamente non dimentica. Crowe, che vedremo il 24 settembre nel promettente thriller Il giorno sbagliato e che abbiamo visto, bravissimo e irriconoscibile, nei panni di Roger Ailes nella miniserie The Loudest Voice, lo ha raccontato durante il programma Late Night con Seth Meyers.

Nel 1995 l'attore neozelandese era un illustre sconosciuto in America quando venne considerato per il western omaggio al cinema di Sergio Leone Pronti a morire, diretto da Sam Raimi e con un cast impressionante che comprendeva Leonardo DiCaprio, Gene Hackman e Sharon Stone, all'epoca all'apice della sua carriera. Fu lei, unica donna nel team di produzione del film, a puntare il piede con i produttori maschi, ricorda Crowe, e a dire: "Ingaggerò la persona che voglio ingaggiare per il ruolo romantico".

Nel film - che se non avete visto vi consigliamo caldamente di recuperare - Crowe debutta nel cinema americano col ruolo dell'ex pistolero Cort e attuale predicatore, costretto a tornare in azione dal malvagio personaggio di Hackman, John Herod, e che ha una storia col personaggio di Sharon Stone.

"Se non fosse per la forza del suo impegno - ha concluso Crowe - "non so quanto ancora avrei dovuto aspettare prima di apparire in un film americano. La devo ringraziare tantissimo per questo". E noi ci uniamo convinti al suo ringraziamento!