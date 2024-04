Russell Crowe contro il Maligno nel trailer di L'esorcismo - Ultimo atto

News Cinema

Dal 30 maggio al cinema con Eagle Pictures il film che vede di nuovo il celebre attore alle prese con questioni legate alle possessioni demoniache.

Fate attenzione, perché potreste confondervi: Russell Crowe, che lo scorso anno abbiamo visto interpretare un prete esorcista nel film L'esorcista del Papa (quello basato sulla storia di Padre Gabriele Amorth), ora è protagonista di un film in cui interpreta un attore che sta interpretando un prete esorcista e che, sul set, è proprio oggetto di una possessione demoniaca.

Ci siete? Tutto chiaro? Bene.

Il film in questione, che vedremo al cinema dal 30 maggio con Eagle Pictures, si intitola L'esorcismo - Ultimo atto, e questi sono trailer, trama e poster italiani ufficiali.



L'Esorcismo - Ultimo Atto: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Russell Crowe - HD

Anthony Miller (Russell Crowe) è un attore ormai alla deriva, tormentato dai demoni del suo passato. Quando finalmente ottiene un ruolo da protagonista in un film horror sugli esorcismi, Anthony sembra riprendere contatto con la realtà, ricucendo persino il rapporto complesso con sua figlia adolescente. Durante le riprese, però, inquietanti fenomeni iniziano a susseguirsi sul set del film, trascinando Anthony in un baratro di follia. Scena dopo scena, il comportamento dell’uomo si fa sempre più sinistro, rendendolo una pericolosa minaccia persino per sua figlia. Quale terrificante mistero aleggia sul set del film e sui suoi protagonisti? Quale oscuro segreto si cela nel passato di Anthony? Ma soprattutto, potrebbe esserci un demone che vuole impossessarsi di lui?

Tanto per rendere le cose ancora più intricate, a scrivere (con M.A. Fortin) e dirigere questo film è stato Joshua John Miller, figlio di quel Jason Miller che ha legato la sua carriera al ruolo di Padre Karras nel celebre L'esorcista di William Friedkin. E il giovane Miller ha dichiarato di aver preso spunto per questa storia da alcuni eventi realmente accaduti a suo padre ai tempi. Si tratta di sincera buona fede, o della voglia di cavalcare le leggende - alimentate dal marketing - che circondarolo la lavorazione del film di Friedkin? Agli spettatori l'ardua sentenza.

Intanto, quel che è certo è che assieme a Crowe nel cast di questo film ci sono anche e Sam Worthington, Ryan Simpkins, Chloe Bailey, Adam Goldberg e David Hyde Pierce.