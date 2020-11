Rupert Grint debutta su Instagram e mostra sua figlia: auguri, Ron Weasley!

News Cinema

Rupert Grint, storico Ron Weasley della saga di Harry Potter, arriva "in ritardo" su Instagram e si scusa, con una dolce immagine familiare.

Rupert Grint mesi fa è diventato papà della piccola figlia Wednesday (sì, "Mercoledì") e solo adesso ha deciso di unirsi al popolo di Instagram e di condividere un messaggio di pace e dolcezza con i fan, in un periodo difficile, in Inghilterra non meno che nel resto del mondo. Rupert, che ultimamente si è visto nella serie tv Snatch, tratta dall'omonimo film di Guy Ritchie, non è mai stato un divo glamour alla ricerca continua della ribalta, quindi il "ritardo" di cui parla nell'unirsi ai social è più che comprensibile. In questo post su Instagram, il buon ex-Ron Weasley della saga di Harry Potter ci dice: "Ehi, Instagram... sono giusto in ritardo di 10 anni, ma eccomi qui. Il Grint sul Gram! Sono qui per presentare a voi tutti Wednesday G. Grint. State al sicuro, Rupert". Leggi anche Rupert Grint: dopo Harry Potter, cosa ha fatto l'ex-Ron Weasley?