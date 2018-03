Rupert Everett ospite d'onore degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento

Grandissismo protagonista degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, che si svolgeranno nell'amena cittadina campana e costiera dal 18 al 22 aprile, sarà Rupert Everett, attore inglese che ha da poco esordito nella regia con The Happy Prince, nel quale interpreta Oscar Wilde nei suoi ultimi anni di vita. E proprio questo film, distribuito in Italia da Vision Distribution e in sala dal 12 aprile, verrà mostrato al pubblico della manifestazione il 21 aprile come parte integrante della sezione Incontri UK dedicata al Regno Unito. L'edizione 2018 degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento sarà infatti incentrata sul genere "drama" con un focus sulla Gran Bretagna, e dall'Inghilterra arriveranno altri ospiti per presentare una panoramica sulla cinematografia del paese della Regina Elisabetta.

In programma anche la retrospettiva Women in Film realizzata in collaborazione con il British Council, con le proiezioni di Suffragette di Sarah Gavron, Lady Macbeth di William Oldroyd, We Want Sex di Nigel Cole, Amy di Asif Kapadia e Queens of Sirya di Yasmin Fedda.

Gli incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, arrivati alla quarantesima edizione, sono promossi dal dal Comune di Sorrento e organizzati da Cineventi, con la direzione artistica di Remigio Truocchio, il sostegno della Regione Campania e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. Comingsoon.it seguirà la manifestazione con articoli e interviste agli opsiti.