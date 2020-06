Run With The Hunted: Michael Pitt criminale perseguitato dal passato nel trailer del film

News Cinema

Le immagini promozionali di un crime-movie a tinte fosche dove Michael Pitt è un feroce capo banda e nel quale recita anche Ron Perlman.

E’ un film dal cast notevole Run with the Hunted, una vicenda drammatica nella quale a un certo punto il passato fa capolino nel presente stravolgendo la vita del protagonista. Il protagonista, nel nostro caso, è Michael Pitt e ad affiancarlo ci sono Ron Perlman e la meno conosciuta Dree Hemingway, che è un volto noto a chi frequenta il mondo dell'alta moda nonché la pronipote dell’illustre scrittore Ernest Hemingway. La regia è invece di un certo John Swab, al suo secondo lungometraggio.

Run With the Hunted racconta la storia di un criminale di nome Oscar che da bambino ha commesso un omicidio ed è dovuto fuggire via dal paese di campagna in cui abitava, ed è quindi stato costretto a dire addio all'amica del cuore Loux. Lo ritroviamo 15 anni dopo a capo di una gang che non si limita a furti e reati relativamente gravi. Inutile dire che la sua vita verrà ulteriormente movimentata da un nuovo incontro con Loux.

Di Run with the Hunted, che negli Stati Uniti uscirà direttamente on demand il 26 giugno e che alcuni di noi hanno visto durante l'edizione 2019 della Festa del Cinema di Roma, è stato appena diffuso il trailer. Eccolo qui: