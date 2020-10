Run: Sarah Paulson madre psicopatica nel nuovo trailer dell'horror

News Cinema

Diretta dal regista di Searching, Aneesh Shaganty, Sarah Paulson interpreta nell'horror Run una madre folle. Il film è stato venduto a Hulu e uscirà in America solo in streaming il 20 novembre. Per l'occasione è uscito un nuovo trailer.

È appena uscito il nuovo trailer di Run, thriller hollor con Sarah Paulson, che prima della pandemia avrebbe dovuto uscire al cinema. Poi così non è stato e la Lionsgate lo ha venduto ad Hulu, dove andrà in streaming in America il 20 novembre e per l'occasione è uscito un nuovo trailer. A dirigere Run è il regista di Searching, Aneesh Chaganty, vincitore al Sundance Festival.

In Run, Sarah Paulson è in apparenza una madre premurosa che fa studiare e cura a casa la figlia adolescente, affetta da una misteriosa malattia. Controllata in tutto, la ragazza (Kiera Allen) comincia a sospettare che la madre non abbia tutte le rotelle a posto. Questa la trama ufficiale:

Si dice che non puoi mai sottrarti all'amore di una mamma... ma per Chloe non è un pensiero confortante, è una minaccia. C'è qualcosa di innaturale, perfino di sinistro nella relazione tra Chloe e sua madre Diane. Diane ha cresciuto la figlia in completo isolamento, controllando ogni sua mossa fin dalla nascita e ci sono segreti che Chloe inizia solo ora a immaginare. Dagli sceneggiatori, produttori e regista visionari di Searching, un teso thriller che dimostra che quando una madre si avvicina un po' troppo... devi solo SCAPPARE.

E Sarah Paulson, grazie anche alla sua lunga esperienza in American Horror Story, quando vuole sa fare davvero paura...