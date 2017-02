Rosso Istanbul: in anteprima il poster del nuovo film di Ferzan Ozpetek

Arriverà nei cinema il 2 marzo prossimo Rosso Istanbul, il nuovo film di Ferzan Ozpetek ispirato all'omonimo romanzo pubblicato dal regista italo-turco nel 2013 e sceneggiato dallo stesso Ozpetek insieme a Gianni Romoli e Valia Santella.

Del film, girato nella capitale turca e con un cast quasi interamente turco, compresa l'immancabile Serra Yılmaz, vi mostriamo qui sotto, in anteprima, il poster ufficiale:





Ecco la trama ufficiale di Rosso Istanbul: 13 maggio 2016. Orhan Sahin torna a Istanbul dopo 20 anni di assenza volontaria. Come editor deve aiutare Deniz Soysal, famoso regista cinematografico, a finire la scrittura del suo libro. Ma Deniz misteriosamente scompare e Orhan, nell’indagare su questa sparizione, rimane intrappolato in una città carica di ricordi rimossi. Si ritrova sempre più coinvolto nei legami con i famigliari e gli amici di Deniz che sono anche i protagonisti del libro che il regista avrebbe dovuto finire. Soprattutto Neval e Yusuf, la donna e l’uomo a cui Deniz è più legato, entrano prepotentemente anche nella vita di Orhan. Quasi prigioniero nella storia di un altro, Orhan però finisce per indagare soprattutto su se stesso, riscoprendo emozioni e sentimenti che credeva morti per sempre e che invece tornano a chiedergli il conto per poter riuscire a cambiare la sua vita.