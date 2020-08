Rose McGowan accusa Alexander Payne di molestie sessuali

News Cinema

L’attrice già grande accusatrice di Harvey Weinstein accusa dopo molti anni di molestie il regista Alexander Payne, che avrebbe agito in maniera impropria quando lei aveva solo 15 anni.

“Avevo 15 anni”. Così scrive Rose McGowan chiosando la sua confessione e le sue accuse nei confronti del regista Alexander Payne di molestie sessuali quando lei era minorenne.

In una serie di post su Twitter l’attrice punta il dito contro il regista di Paradiso amaro e Sideways. “Alexander Payne. Mi hai fatto sedere e fatto vedere un porno soft-core che hai diretto per Showtime con uno pseudonimo. Ricordo ancora il tuo appartamento a Silver Lake. Sei molto ben messo. Mi hai lasciato a un incrocio, dopo. Avevo 15 anni”.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW— Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

Alexander Payne ha 59 anni e aveva 27 anni nel momento a cui si riferiscono le accuse della McGowan, alla fine degli anni ’80. Il regista non ha voluto rispondere alle richieste di un commento da parte dei media americani. L’attrice è una delle figure di spicco del movimento #MeToo, dopo aver accusato pubblicamente il produttore Harvey Weinstein di averla stuprata in una stanza di hotel alla fine degli anni ’90, durante il Sundance Film Festival.

In una conversazione con Variety ha ulteriormente precisato le sue dichiarazioni. “Sono molto dispiaciuta per la me di 15 anni. Avevo fatto un provino per lui, dopo mi aveva portata a casa sua. Dopo avevo smesso di recitare, per venire poi scoperta sei anni dopo da Ilene Staple, un’amica di Gregg Araki. È stato solo dopo lo scenario del caso Weinstein che ho riconsiderato l’incontro con Payne. Per anni l’ho ritenuto un incontro sessuale, non capendo di cosa realmente si fosse trattato. Si è trattato dell'adescamento di un minore. Ha fatto sesso con me e poi mi ha lasciata in un angolo di strada a Silver Lake”.

È la prima volta che la McGowan spiega nel dettaglio quello che in passato aveva più volte definito un incontro con “un uomo molto famoso quando avevo 15 anni”. Perché ora si è ritenuta pronta? “Era il momento”. In un altro post l’attrice ha scritto anche che “voglio solo un'ammissione e delle scuse. Non voglio distruggere. Questa ero io a 15 anni”, con un sua foto da adolescente.

I just want an acknowledgement and an apology. I do not want to destroy. This was me at 15. pic.twitter.com/XeNpsrpY4s— Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020