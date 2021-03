Rosamund Pike seppellisce in giardino i premi che vince: "Mi mette a disagio esporli"

News Cinema

In un'intervista con Ellen Degeneres, l'attrice Rosamund Pike ha confessato di non esporre i premi che riceve perché preferisce seppellirli nel giardino di casa sua.

La fresca vincitrice del Golden Globe come Miglior Attrice Protagonista di un film Commedia o Musical, ha raccontato dove finiscono i premi che le capita di vincere per le sue performance. Rosamund Pike è stata premiata recentemente per il film I Care a Lot, un ruolo per cui non è escluso che possa ricevere anche la sua seconda nomination all'Oscar dopo quella per Gone Girl - L'amore bugiardo, e ha raccontato di provare un certo disagio nell'esporre le statuette in bella vista.

Chi non desidera mettere in mostra i propri trofei? Che si tratti della coppa del torneo di freccette o di un Oscar, il posto abitualmente riservato ai riconoscimenti ottenuti è sopra il caminetto, sulla mensola alta del soggiorno, come fermalibri nella librearia o nella vetrinetta dello studio nel caso ci sia una vera e propria collezione di premi, targhe, medaglie di bronzo, argento o d'oro. Per Rosamund Pike il posto ideale è sottoterra. L'attrice ha detto le seguenti parole nel corso di un'intervista con Ellen Degeneres:

È probabile che sia un mia questione profondamente psicologica, se tra i tuoi spettatori c'è qualche psichiatra o terapeuta, ti dirà che si tratta probabilmente della sindrome dell'impostore. Per me è una cosa che mi mette a disagio esporre i premi in casa. Come si comportano le persone quandi rientrano? Dicono "oh, wow, guarda quelli sono i tuoi premi!". Penso sia imbarazzante, quindi li seppellisco nel giardino in modo che un pezzettino spunti fuori, cosicché si veda una mano o una porzione di globo.



Credo sia diventente perché quando in futuro sarò morta e qualcuno comprerà la mia casa, faranno una bonifica e vedendo del metallo penseranno di aver trovato un tesoro. Invece vedranno delle statuette e penseranno "e questo che significa?".