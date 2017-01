Rooney Mara, Michael Fassbender e Ryan Gosling nella prima foto ufficiale di Song to Song di Terrence Malick

Quelli che vedete qui sopra, li riconoscerete di sicuro, sono Rooney Mara, Michael Fassbender e Ryan Gosling. Tutti e tre assieme.

E non solo, sono Rooney Mara, Michael Fassbender e Ryan Gosling, tutti e tre assieme, nella prima foto ufficiale di Song to Song, il nuovo, attesissimo film diretto da Terrence Malick. The Movie Formerly Known as Weightless, per citare la buonanima di Prince.

Dopo essere diventato un regista di culto con soli quattro film realizzati tra il 1973 e il 2005, dal 2011 in avanti Malick sembra aver cambiato marcia: tutt'ora refrattario a qualsiasi apparizione pubblica, ha comunque diretto altri quattro film nel giro di sei anni, e ora sta per debuttare il quinto della serie, nono in assoluto. Che, appunto, è Song to Song.

Del film, che finora è stato avvolto da un alone di mistero, si conosce ora una data d'uscita (il 17 marzo negli USA, il che rende possibile la presentazione del film al Festival di Berlino, come già avvenne per Knight of Cups) e qualche dettaglio in più sulla trama, che si sapeva solo girare attorno al mondo della musica.

Secondo la prima sinossi ufficiale, Song to Song è "una moderna storia d'amore ambientata nella scena musicale di Austin, in Texas, con due coppie dai destini intrecciati - la cantautrice emergente Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling, e il potente produttore Cook (Michael Fassbender) e la cameriera che seduce (Natalie Portman) - che inseguono il successo attraverso un paesaggio rock'n'roll di seduzione e tradimento."

E, a quanto pare, nel film non saranno poche le partecipazioni di personaggi di primo piano della scena musicale statunitense: da Patti Smith a Iggy Pop, passando per Lykke Li, i Black Lips, Florence and the Machine, e i Red Hot Chili Peppers.