Rooney Mara in Nightmare Alley raggiunge Cate Blanchett e Bradley Cooper in Nightmare Alley

L'attrice nel film di Guillermo del Toro, remake del noir del 1947 con Tyrone Power e Joan Blondell, La fiera delle illusioni.

Si arricchisce con Rooney Mara il cast di Nightmare Alley, l'atteso ritorno alla regia di Guillermo del Toro dopo l'Oscar per La forma dell'acqua e i suoi vari progetti da produttore. Realizzato per la Fox Searchlight, è il rifacimento de La fiera delle illusioni, un noir del 1947 con Tyrone Power e Joan Blondell, diretto da Edward Goulding. Già scritturati per il film sono Bradley Cooper, nel ruolo del "mentalista" Stan Carlisle, perfido imbonitore e perno dell'azione, e Cate Blanchett.

La versione di del Toro tornerà al romanzo originale di Wlliam Lindsay Gresham, che ha al centro un imbonitore da fiera e finto lettore del pensiero, che si allea con una psichiatra (Blanchett) per i suoi loschi traffici. Mara sarà Molly, la donna di cui si innamora.

Rooney Mara e Cate Blanchett divideranno di nuovo la scena dopo aver interpretato l'apprezzatissimo Carol di Todd Haynes. Ancora non confermati nel cast ma probabili coprotagonisti sono Toni Collette, Richard Jenkins, Willem Dafoe e Michael Shannon.

L'adattamento del romanzo è stato scritto da del Toro con Kim Morgan.