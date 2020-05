Rooney Mara e Joaquin Phoenix aspettano il primo figlio?

News Cinema

Secondo il sito di gossip americano Page Six Rooney Mara sarebbe incinta del primo figlio di Joaquin Phoenix.

Una delle coppie d’oro di Hollywood, quella composta da Joaquin Phoenix e Rooney Mara, sarebbe in attesa del primo figlio insieme. Lo scrive il sito gossip Page Six del New York Post, citando una fonte esclusiva.

I due sono molto gelosi della loro intimità e stanno vivendo una serena quarantena durante la pandemia nella loro casa di Los Angeles. Secondo la già citata fonte, Rooney Mara sarebbe incinta da molti mesi, probabilmente, sei. Recentemente è stata vista in giro indossando vestiti molto larghi per nascondere la gravidanza. Nessuna conferma dalla coppia, che tace alle richieste di conferma di Page Six.

Rooney e Joaquin si sono conosciuti sul set di Her di Spike Jonze, anche se non si sono frequentati fino alle riprese di Maria Maddalena, in cui sono tornati a recitare insieme per poi iniziare a uscire. Poco dopo hanno iniziato una relazione, andando a vivere sulle Hollywood Hills. Mentre si sono fidanzati ufficialmente, con tanto di anello sontuoso d’ordinanza, nel luglio 2019, durante i mesi trionfali di Phoenix, vincitore dell'Oscar per Joker. I due erano apparsi a Venezia, il settembre scorso, per la prima mondiale del film.