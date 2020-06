Ronn Moss di Beautiful torna in Italia per girare il film Viaggio a sorpresa

News Cinema

Ronn Moss, l'attore reso noto da Beautiful, bloccato in Belgio dalla pandemia durante una tournée teatrale, girerà in Puglia Viaggio a sorpresa, da lui anche prodotto. Nel cast anche Paolo Sassanelli.

Per tutti Ronn Moss resterà sempre il Ridge Forrester di Beautiful, ma l'attore americano è anche produttore e musicista ed è apparso al cinema per la prima volta, nel 1983, in I paladini - Storia d'armi e d'amori di Giacomo Battiato, dove interpretava Ruggero. È forse questo il motivo che lo lega particolarmente al nostro Paese e ci fa piacere sapere che è qua che girerà il suo nuovo film, Viaggio a sorpresa, dopo la fine della quarantena che ha trascorso in Belgio, come ci racconta il comunicato stampa che condividiamo con voi e che inizia proprio con le parole dell'attore sull'Italia:

“Certi attacchi all'Italia sono fuori luogo vista la situazione che ha colpito tutti i paesi del mondo e non solo l'Italia. Probabilmente sono solo scaramucce politiche per interessi economici che riguardano il turismo. L'Italia è uno dei paesi più belli al mondo e io non mi faccio influenzare: le mie vacanze questa estate le farò da voi e a settembre vi girerò anche il mio nuovo film”. È una dichiarazione d’amore nei confronti dell’Italia quella dell’attore americano Ronn Moss, rimasto bloccato durante la pandemia in Belgio dal 10 marzo dove aveva appena iniziato il suo tour teatrale. “Penso che ci sia molta confusione sulla natura del Coronavirus per come l'argomento è stato trattato dai media. È vero, ha portato via molte vite, ma grazie ai medici, agli infermieri, agli scienziati e ai comportamenti dei cittadini, penso che adesso stia scemando. Quindi bisogna tornare a vivere, ad essere felici e infondere felicità. È nostra responsabilità essere attenti agli assembramenti e tenere i giusti comportamenti, ma la vita deve assolutamente continuare”.

Nel giorno del 30° anniversario dalla messa in onda in Italia della prima puntata di Beautiful, la star di Hollywood annuncia che sarà nel nostro paese nei prossimi giorni per preparare Viaggio a sorpresa, il suo prossimo film ambientato tra New York e la Puglia. “È una commedia brillante e romantica con protagonista Michael, un broker newyorkese innamorato dell'Italia che compra una masseria in Puglia per dare una scossa alla monotonia della sua vita. Quando arriva in Italia per il rogito ne succedono però di tutti i colori e ci si metterà anche l'amore a complicare le cose, anche se non tutto è come appare”. Il primo ciak verrà battuto il 7 settembre. “Gireremo in città come Fasano, Alberobello, Cisternino, Locorotondo, Monopoli, tutti posti incantevoli, pieni di storia, passione, e con la grande accoglienza del popolo pugliese. Il film è prodotto dalla mia casa di produzione di Los Angeles, la DevRonn Enterprises, e dal mio amico e produttore Tiziano Cavaliere di Bros Group Italia, con il supporto dei co-produttori Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi e Grace Deagazio. La regia sarà affidata al giovane regista Roberto Baeli. Tra i primi attori confermati Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Pietro Genuardi, Fabio Cursio Giacobbe e Mayra Pietrocola. In estate terremo alcuni incontri per il casting, il primo sarà giovedì 16 luglio a Torino, presso l’Accademia Fashion T,, poi presso la Apulia Film Commission sempre nel mese di luglio”.