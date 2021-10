Ron - Un amico fuori programma: nuovo trailer per il film d'animazione con la voce di Lillo

News Cinema

Il film di animazione Ron - Un amico fuori programma racconta di un robot difettoso che un ragazzino riceve in regalo: nel trailer però sembra più simpatico di quelli funzionanti!

In arrivo nelle nostre sale il prossimo 21 ottobre, Ron - Un amico fuori programma è il titolo ideale per accompagnare giovani e giovanissimi spettatori al cinema. Prodotto dalla 20th Century Studios, il film d'animazione racconta la storia di un'amicizia particolare, quella tra il ragazzino Barney e il suo robottino Ron. Tutti i suoi coetanei hanno ottenuto un B*bot, un amico dall'intelligenza artificiale, e anche lui ne desidera uno. Ma quando gli viene regalato, Barney non può fare a meno di notare che Ron si comporta in modo strano. Il suo nuovo amico sembra essere un po' diverso dagli altri e apparentemente non funziona come dovrebbe.