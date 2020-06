Ron Howard festeggia 45 anni di matrimonio con Cheryl e manda un messaggio di speranza agli USA

News Cinema

Da attore in Happy Days a uno dei più prolifici e celebrati registi americani, Ron Howard ha sempre avuto al suo fianco la moglie Cheryl con cui festeggia 45 anni di matrimonio.

Sempre molto attivo su Instagram, il regista americano Ron Howard (66 anni) ha postato un selfie con la moglie Cheryl per condividere sui social media l'anniversario del loro matrimonio, celebrato il 7 giugno 1975. Howard ne ha approfittato per scrivere un messaggio di speranza, in questo periodo in cui gli Stati Uniti sono in subbuglio per l'omicidio di George Floyd e le proteste che infiammano molte città del paese. "45 anni fa oggi Cheryl ed io ci siamo sposati. Il nostro è stato un viaggio con molte benedizioni ed esperienze, sia insieme sia come individui. In questi tempi spesso strazianti continueremo ad ascoltare, a imparare e sperare che la nostra nazione cresca, si unisca, fiorisca e offra un esempio positivo per il mondo". Il regista ha inserito anche l'hashtag di riferimento per il movimento #BlackLivesMatter.

Se vi stiate chiedendo come si arriva a 45 anni di matrimonio, o perlomeno come ci sia arrivato Ron Howard, questa è la risposta che ha dato nel corso di un'intervista alcuni mesi fa: "Non c'è una tecnica, non c'è una strategia oltre alla comunicazione che è davvero importante. Bisogna imparare a comunicare e rendere costruttive le conversazioni difficili. Poi c'è l'elemento fortuna perché a volte le persone crescono e si evolvono insieme e a volte no, e questa non è una cosa che si può forzare".

Ron e Cheryl si sono conosciuti al liceo ed è stato da subito amore. Insieme hanno cresciuto la figlia attrice Bryce Dallas, le gemelle Paige e Jocelyn e il figlio Reed. Qui sotto il post su Instagram.