Ron Howard esordisce nell'animazione con The Shrinking of Treehorn

Nella smisurata e variegata filmografia di Ron Howard, che ha percorso quasi tutti i generi cinematografici e che di recente ha diretto il documentario Pavarotti: Genius is Forever, mancava l'animazione. Forse i tempi non erano maturi, ma adesso le cose sono cambiate, perché il regista si accinge a dirigere un film intitolato The Shrinking of Treehorn che produrrà con la sua Imagine Entertainment insieme all’amico e socio Brian Grazer. Il progetto fa parte di un accordo che la casa di produzione ha stretto con l'australiana Animal Logic (a cui dobbiamo, per esempio, il franchise di The Lego Movie e di Happy Feet) e che prevede 4 film che mescolano animazione e live action.

The Shrinking of Treehorn è l’adattamento di un libro per bambini scritto da Florence Parry Heide e illustrato da Edward Gorey e racconta la storia di un ragazzo che, dopo aver giocato a uno strano gioco da tavola, comincia a rimpicciolirsi. Rob Lieber (già sceneggiatore di Peter Rabbit) è al lavoro sul copione e lo stile del film ricorderà i disegni di Gorey.

Il secondo film, che al momento non è legato alla regia di Howard, è Rainbow Serpent, una vicenda profondamente radicata nella cultura aborigena. Lo script sarà di Stuart Beattie (La maledizione della prima luna). Rainbow Serpent verrà distribuito dalla Paramount così come The Shrinking of Treehorn.

Il terzo titolo è Zero e viene descritto da Variety come "una buddy comedy che esplora i legami fra famiglia e tecnologia" e che sembra in qualche modo ricordare Inside Out. Qui c'è un regista, che è Carlos Stevens, mentre la sceneggiatura è di Jonathon Stewart ed Eyan Podell. Della distribuzione si occuperà la Warner Bros.

L’ultimo film del sodalizio fra Imagine Entertainment e Animal Logic è Muttnik e narra di un cane lanciato nello spazio dai russi che si ritrova in un'altra dimensione temporale e torna a casa trasformato, anzi evoluto. Niente si sa del team creativo né di un eventuale distributore.