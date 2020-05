Ron Howard dirigerà Thirteen Lives, dramma sui giovani calciatori bloccati nella grotta in Tailandia nel 2018

News Cinema

Il soccorso dei giovani ha tenuto per settimane il mondo col fiato sospeso.

La Metro Goldwyn Mayer ha acquistato i diritti di distribuzione del nuovo progetto di Ron Howard intitolato Thirteen Lives. Si tratta di un film incentrato sulla vicenda dei dodici giovani calciatori che nel 2018 sono rimasti bloccati per molti giorni dentro una grotta in Tailandia. A scrivere l’adattamento cinematografico dell’evento che riscosse l’attenzione di tutto il mondo sarà William Nicholson, sceneggiatore di Viaggio in Inghilterra, Il gladiatore e Les Miserables. Lo script si soffermerà principalmente sulla missione di soccorso che alla fine riuscì a portare in salvo i ragazzi. Ricordiamo che riguardo a questa drammatica vicenda è in lavorazione anche una miniserie per Netflix che sarà realizzata dal team produttivo di Crazy Rich Asians.

Sempre per la piattaforma di streaming Ron Howard realizzerà il suo prossimo progetto Hillbilly Elegy, che vede nel nutritissimo cast le plurinominate all’Oscar Amy Adams e Glenn Close. La statuetta Howard l’ha vinta grazie a A Beautiful Mind, sfiorandola in seguito grazie a una seconda candidatura ottenuta con Frost/Nixon. Tra i migliori film del grande regista ci sono Apollo 13, Ranson – Il riscatto, Cinderella Man e In the Heart of the Sea.