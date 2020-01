News Cinema

Ricordiamo che il cineasta è al momento a lavoro su Hillbilly Elegy con Amy Adams e Glenn Close.

La Paramount Pictures e Ron Howard hanno trovato un accordo perché il cineasta diriga The Fixer, incentrato sul vero tentativo di assassinare Fidel Castro. La sceneggiatura del film è stata scritta da Tyler Hisel, autore dei copioni della serie Treadstone e del prossimo crime-movie The Corporation.

Al centro della storia di The Fixer c’è un agente della Cia caduto in disgrazia durante le tensioni della Guerra Fredda, il quale viene incaricato dai suoi superiori di mettere insieme un gruppo composto da agenti operativi e appartenenti alla criminalità organizzata di Chicago. Lo scopo della loro missione? Recarsi in segreto a Cuba e assassinare appunto Castro. The Fixer sarà ovviamente prodotto in collaborazione con la Imagine Entertainment di Brian Grazer e dello stesso Howard.

Il regista intanto si sta dedicando a Hillbilly Elegy, attesissimo dramma familiare prodotto da Netflix che vede nel cast Amy Adams, Glenn Close, Haley Bennett e Freida Pinto. Tra i più grandi film diretti da Ron Howard vogliamo ricordare A Beautiful Mind per cui ha vinto l’Oscar per la miglior regia, ma anche Frost/Nixon, Apollo 13, Cinderella Man, Rush e Ransom.