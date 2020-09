Ron Howard dirige un biopic sul pianista cinese Lang Lang

News Cinema

Dopo i Beatles e Pavarotti, Ron Howard continua la sua esplorazione di celebri figure musicali, questa volta con un film di fiction dedicato al pianista Lang Lang.

Ron Howard, dopo aver raccontato celebri figure musicali con i documentari The Beatles: Eight Days A Week e Pavarotti, si occuperà del pianista cinese Lang Lang, adattando in un biopic l'autobiografia di quest'ultimo, "Journey of a Thousand Miles" ("Un viaggio di mille miglia", letteralmente). Per Howard, che in questo periodo sta ultimando per la MGM Thirtheen Lives, dedicato al salvataggio dei bambini da una caverna in Thailandia, vicenda che ha appassionato il mondo tempo fa, si prospetta quindi un altro viaggio in terra orientale... e non solo.

La vita di Lang Lang infatti è solo cominciata in Cina, dove soffrì della separazione dei suoi genitori e di condizioni economiche molto precarie. Lang si è poi trasferito in America, dove il suo talento per la musica classica e il pianoforte l'ha subito fatto notare presso il Curtis Institute of Music, dando inizio a un riscatto e a una carriera che l'ha portato a vincere Grammy, suonando anche al Vaticano e, di nuovo in patria, all'inaugurazione dei Giochi Olimpici a Pechino nel 2008.

Howard e il suo socio di sempre Brian Grazer, produttori del film, hanno commentato così la scelta di questo progetto: "La storia di Lang Lang è fatta di determinazione, passione, sacrificio, ricerca della forza interiore per opporsi alle scarse possibilità. Questo film è un ponte tra due culture che condivide verità universali, sulle sfide che affrontiamo nella ricerca della grandezza".

Lang Lang a sua volta ha commentato nel comunicato stampa: "Sogna in grande, lavora duro e credi sempre in te stesso. Questo film, grazie alla visione di Ron Howard, ispirerà i giovani nel mondo a seguire i propri sogni e a non dimenticare mai la loro unicità."

Ron Howard, oltre ad avere in cantiere questo biopic e Thirteen Lives, sta per presentare a novembre su Netflix il suo dramma Hillbilly Elegy con Glenn Close e Amy Adams.