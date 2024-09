Romics XXXI, il concept artist Kamen Anev per una masterclass e una mostra

News Cinema

Dal 3 al 6 ottobre si svolgerà alla Fiera di Roma la XXXI edizone del Romics, come sempre dedicato a fumetto, animazione, cinema, musica e games: tra le mostre dedicate ad artisti internazionali prestigiosi, in quest'occasione c'è da segnalare la personale di Kamen Anev, uno dei concept artist emergenti più quotati nel cinema dei blockbuster. Oltre a offrire suoi originali per la mostra, sarà special guest del Romics in una masterclass. Ecco quando è prevista.

Kamen Anev, il concept artist di Dune e la sua masterclass al Romics XXXI