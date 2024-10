Romics XXXI, i 40 anni di Ken il Guerriero festeggiati live da Ottanta Nostalgia

News Cinema

Nexo Studios e Yamato Video riporteranno in sala Ken il Guerriero - Il film dal 14 al 16 ottobre, così alla Fiera di Roma, durante la XXXI edizione del Romics, Screenworld presenta domenica 6 una puntata live del loro format Ottanta Nostalgia, per celebrare i 40 anni del personaggio di Buronson.

Ken il Guerriero compie 40 anni e la XXXI edizione del Romics, che parte giovedì 3 ottobre alla Fiera di Roma e si conclude domenica 6, decide di rendergli omaggio con una versione Live del canale Ottanta Nostalgia, format di Screenworld, ospite della manifestazione. C'è una doppia occasione, perché questo mese tornerà in sala Ken il Guerriero - Il film, una versione restaurata in 4K dell'anime cinematografico dedicato al personaggio creato da Tetsuo Hara e Buronson, mito per una generazione (e forse più d'una).

Vi ricordiamo che per ulteriori informazioni potete rivolgervi al sito ufficiale del Romics.

Ken il Guerriero, 40 anni di festa al Romics in compagnia di Ottanta Nostalgia