Romics XXVI, l'esibizione dell'Orchestra Italiana del Cinema per domenica 6 ottobre

Una mattina con 40 minuti di musiche tratte da classici del cinema antichi e contemporanei.

S'intitola "Il viaggio dell'eroe" il concerto di 40 minuti che, prima volta per il Romics, si svolgerà domenica 6 ottobre alla Fiera di Roma, presso il Padiglione 9 Pala Romics, dalle 11:50 alle 12:20. La manifestazione celebra quindi il suo climax con l'aiuto dell'Orchestra Italiana del Cinema, composta anche da elementi della Banda Musicale della Polizia di Stato.

Sarà l'occasione di ascoltare indimenticabili colonne sonore del cinema di genere cinecomic, fantasy e sci-fi. Non è tutto: sabato 5 nel pomeriggio è prevista una misteriosa sorpresa per i fan di Harry Potter, un' anticipazione dello spettacolo "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - In concerto", previsto all'Auditorium Parco della Musica a Roma il 29-30 dicembre 2019.



Per ulteriori informazioni sul programma, vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.