Romics XXVI, Furio Scarpelli sceneggiatore e fumettista, un incontro e una mostra

News Cinema

Colonna del cinema italiano, autore nella mitica coppia Age & Scarpelli, Furio aveva un talento grafico straordinario ignorato dai più.

Furio Scarpelli, spesso in coppia con Age, è stata una delle colonne del cinema italiano, nell'Italia del secondo dopoguerra fino agli anni Novanta e oltre: meno nota è stata la sua carriera quasi parallela di fumettista e disegnatore. Tale carriera meno celebre sarà giustamente celebrata alla XXVI edizione del Romics, la fiera crossmediale in programma dal 3 al 6 ottobre alla Fiera di Roma.

Lo si farà con una mostra antologica di oltre 200 originali tra disegni, fumetti, vignette, ritratti, sceneggiature disegnate. il recupero è stato coordinato dal figlio Giacomo Scarpelli e da Sabrina Perucca, direttore artistico di Romics, in collaborazione con Gallucci Editore. La mostra è arricchita dalle testimonianze da personaggi della cultura e dell’arte che hanno lavorato con lui e amato le sue opere.

Scarpelli iniziò la sua carriera proprio come disegnatore di fumetti e vignette satiriche per i giornali (Il Balilla, La Piccola Italiana, Don Basilio). Anche dopo l'avvio della sua attività cinematografica, la passione per il disegno non lo abbandonò mai: suoi sono i titoli d'apertura di Totò cerca moglie. Nella sua sessantennale carriera, c'era spazio per la sperimentazione: un film animato mai realizzato, i disegni per il film Christine Cristina di Stefania Sandrelli, la sceneggiatura visiva di Concorrenza Sleale, i romanzi scritti e disegnati a mano per figli e nipoti, poi diventati pubblicazioni di Gallucci Editore.

L'incontro "Furio Scarpelli: pennello, china e macchina da scrivere", con Stefano Disegni, Giacomo Scarpelli e Paolo Eleuteri Serpieri, si terrà al Comics City padiglione 8, sabato 5 dalle 16:40 alle 18.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.