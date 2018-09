Romics XXIV edizione, qualche notizia sul padiglione Movie Village

La XXIV edizione del Romics, fiera crossmediale che si terrà alla Fiera di Roma dal 4 e 7 ottobre, come sempre offrirà il padiglione Movie Village per coprire al meglio l'anima cinematografica della manifestazione.

Quest'anno ci si concentrerà sui generi, in particolare horror, fantascienza e quel che viene definito "new cult", la cui incarnazione principale sarà il 4 ottobre la proiezione in anteprima al cinema Adriano di Roma di The Predator, il film di Shane Black che rilancia il celebre franchise anni Ottanta. Lo studio italiano di effetti visivi Makinarium ha organizzato una mostra in tema intitolata "Sogni e incubi del grande cinema di genere: fantascienza, fantasy e horror".

Da notare che la partnership con Warner Bros. Entertainment Italia alimenterà un incontro speciale sul rapporto tra Cinema e Comics, in occasione dell'uscita di Venom. Non mancherà nemmeno una promozione di Animali Fantastici: I crimini di Grindewald. La Universal Pictures Home Entertainment e la Lucky Red garantiranno rispettivamente l'anteprima delle webseries The Wall (un atto di devozione al cult anni Ottanta) e un incontro con Maccio Capatonda riguardante la lavorazione della versione italiana di Pupazzi senza gloria. La fantascienza robocinofila di A-X-L: Un'amicizia straordinaria sarà promossa con materiali stampa inediti dalla M2Pictures.

