Romics: parte oggi la XXIII edizione alla Fiera di Roma

Comincia oggi 5 aprile la XXIII edizione del Romics, la manifestazione crossmediale dedicata a fumetto, cinema, games, illustrazione, cosplay: si tiene come sempre alla Fiera di Roma e si concluderà domenica 8 aprile. In sintesi, ecco alcuni degli appuntamenti più importanti, fermo restando che vi invitiamo a consultare il programma disponibile sul sito ufficiale del Romics.

- L'evento speciale "Donne che disegnano donne: non solo principesse": una mostra evento più una performance nella Comics City (sabato 7 aprile 2018 alle 11). Il coordinamento è in mano alla disegnatrice Arianna Rea, insegnante della Scuola Romana di Fumetto, che ha coinvolto altri colleghe artiste. Prevista la partecipazione di Lady Be, esperta del mosaico con materiali di riciclo.

- Tra i premiati col Romics d'Oro alla carriera di quest'anno (con incontri e mostre a loro dedicati): Tsukasa Hojo, mangaka creatore del leggendario Occhi di gatto, nonché di City Hunter e Angel Heart, per la prima volta in Italia; Massimo Rotundo, esponente dell'ormai internazionale scuola romana del fumetto, legato all'illustrazione più classica e materica, non digitale; Martin Freeman, primo attore a ricevere questo premio al Romics, in virtù di una carriera crossmediale tra Sherlock, Hobbit, Guida galattica per gli autostoppisti e Black Panther.



Ghost Stories: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

- Il Concorso Libri a Fumetti rimane il premio più importante, che andrà alle pubblicazioni di questo tipo edite nel 2017. I libri iscritti al concorso si possono liberamente leggere in un allestimento permanente fruibile a tutti, una mostra aperta.

- Tra gli ospiti della sezione cinema sarà presente Frank Matano, che presenta il suo nuovo film Tonno Spiaggiato. Un panel riattraverserà il franchise di Jurassic Park in previsione di Jurassic World - Il regno distrutto. Un altro panel coprirà l'imminente adattamento della Profezia dell'Armadillo di Zerocalcare.

- Il PalaGame copre come sempre il mondo dei videogiochi, con un evento concentrato su Justice League. Gli youtuber Favij e MATES saranno presenti rispettivamente sabato 7 aprile e domenica 8. Il Cosplay Award ospiterà le selezioni internazionali per le gare mondiali. La novità è l'introduzione del concorso Romics Body Art. I nerd professionisti non potranno perdersi l'esibizione di Cristina d'Avena, l'8 aprile alle 16 al PalaRomics.