Romics, la XXV edizione all'insegna di Batman con Alessandro Bilotta Romics d'oro

Si svolgerà dal 4 al 7 aprile come al solito alla Fiera di Roma la XXV edizione del Romics, fiera crossmediale dedicata a fumetto, cinema, narrativa, videogiochi e cosplay. Sempre sostenuto dalla Regione Lazio, da Unioncamere Lazio, dalla Camera di Commercio di Roma e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il Romics prosegue nella sua missione di valorizzazione delle iniziative creative del territorio, garantendo comunque un respiro internazionale. E' un aspetto al quale tiene particolarmente Gian Paolo Manzella, assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio, che nel suo intervento in conferenza stampa ha ribadito la fiducia in una cultura multidisciplinare che possa portare il linguaggio del fumetto e dei videogiochi (in particolare i cosiddetti "serious games") nelle attività istituzionali. Prima di iniziare, ricordiamo che orari e maggiori informazioni sono presenti sul sito ufficiale del Romics.

Premi e concorsi mirano proprio a stimolare queste attività creative: è ribadito il Premio Nuovi Talenti nel puntuale Concorso Romics dei Libri a Fumetti, nonché il Concorso Nazionale I Linguaggi dell'immaginario per la Scuola, arrivato alla terza edizione. I 500 elaborati raccolti, da studenti di ogni ordine e grado, toccano anche temi ambientali o sociali, come il cyberbullismo. Sulla stessa linea si muove una novità di quest'edizione, il RomicsCamp, in collaborazione con La Sapienza, che selezionerà le dieci migliori idee per generare un impatto nella società, presentate dagli studenti che vi hanno dato vita, il 6 aprile alle 18.

Fuori (ma non del tutto) dal mondo del fumetto, torna i riconoscimenti del Gran Galà del Doppiaggio, con una premiazione speciale per Michele Gammino, e il Romics Cosplay Award (chi vince come sempre rappresenterà l'Italia per il Clara Cow's Cosplay Cup in Olanda).

I Romics d'Oro, i premi alla carriera, portano come sempre incontri diretti con gli artisti premiati e retrospettive ad hoc sulla loro produzione: a questo giro si attendono Reki Kawahara (con special guest il disegnatore ABEC), autori di Dengeki Bunko Sword Art Online. In ambito italiano, vincerà il riconoscimento Alessandro Bilotta, recente apprezzato autore di Mercurio Loi; in conferenza Bilotta ha ribadito la sua "ossessione" per la città di Roma, alla base anche del suo prossimo lavoro su "Eternity", ancora per i tipi Bonelli. Dagli Stati Uniti arriverà il Romics a Ryan Ottley, disegnatore di Invincibile.

I Romics copriranno anche attività extra-fumettistiche e crossmediali: sarà il caso dei premi alla carriera per George Hull, concept designer di blockbuster come Gli ultimi Jedi, Guardiani della Galassia vol.2 e del prossimo Godzilla: King of Monsters, e Willem Dafoe, per il suo impegno anche nei generi "popolari" e nel cinecomic in particolare (Spider-Man, Aquaman).



Godzilla II: King of the Monsters: Il Secondo Trailer Ufficiale Italiano del Film -HD

Il Romics darà inizio alle celebrazioni per gli 80 anni di Batman, con mostre estese sulla sua evoluzione nel corso dei decenni, raccontata in tavole originali nel padiglione Movie Village. Sarà l'occasione per legare l'Uomo Pipistrello all'Italia, presentando materiale originale che l'ha visto agire nel nostro paese, raccontando la sua storia editoriale italiana, e proponendo due illustrazioni originali realizzate per l'occasione da Gabriele Allotto e Milo Manara.

Saranno tutte da ammirare anche le tavole originali (anche rarità) di uno dei nostri fumettisti più amati di sempre, attivo in tutti gli ambiti ma noto soprattutto per il suo impegno secolare in Disney: Giorgio Cavazzano, presente in fiera di persona in un incontro "Paperi e topi in mille avventure", accompagnato dai colleghi Carlo Panaro, Marco Gervasio e da un'altra leggenda disneyana italiana come Luciano Gatto.

Sul fronte letterario, ci sentiamo di segnalare l'incontro "Fantasy, scienza e fantascienza: il mondo della scrittrice cult Licia Troisi", presente per raccontare il suo L'isola del santuario.

La comunità fumettistica romana proporrà la mostra Roma Distopica ad opera degli allievi della Scuola Romana dei Fumetti (a cura di Massimo Rotundo), mentre la Scuola Internazionale di Comics si esibirà nella live performance Guarda che Luna, per i 50 anni dallo sbarco.

Michele Foschini, direttore di BAO Publishing, gestirà l'incontro "Ma come ti presenti?" nella Self Area e nell'Area Pro aperta agli aspiranti talenti nel fumetto che vogliano confrontarsi con i professionisti e i loro consigli per avvicinare un editore nel modo migliore.

Hellboy: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Sul fronte cinema, il Movie Village è molto vivace, lavorando sul tema della voce a partire dalle performance di Willem Dafoe e proseguendo incontrando i doppiatori del Trono di Spade, in occasione dell'imminente ultima e ottava stagione, e i doppiatori di Bohemian Rhapsody (con annessa proiezione della performance al Live Aid ricreata ma non montata per intero nella versione cinematografica). L'11 Aprile l'imminente nuova interpretazione di Hellboy sarà celebrata da un panel apposito, mentre per il cinema italiano si punterà su un italiano di seconda generazione, il regista Phaim Bhuyan, autore della commedia romantica Bangla.

Il fronte ludico al Palagames è ancora una volta forte, con la presenza dell'autore di giochi da tavolo Angelo Porazzi e tornei dedicati anche al nuovo Dragonball Super Card Game. L'ambito elettronico sarà garantito da postazioni e prove offerte da Sony, Euronics e Trust Gaming.