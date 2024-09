Romics, dal 3 al 6 ottobre la 33ma edizione alla Fiera di Roma, all'insegna di compleanni prestigiosi: cosa ci aspetta?

News Cinema

Dal 3 al 6 ottobre si terrà alla Fiera di Roma la 33ma edizione della fiera crossmediale Romics, dedicata a fumetto, cinema e gaming: tra gli appuntamenti di quest'anno, mostre esclusive dedicate agli artisti Romics d'Oro alla carriera, celebrazioni di anniversari importanti e tante occasioni per condividere le proprie passioni.

La 33ma edizione del Romics si svolgerà come al solito in cinque padiglioni alla Fiera di Roma, dal 3 al 6 ottobre. La fiera crossmediale si ribadisce come un apputamento per tutti gusti: appassionati di fumetti, cinema e gaming attraversano i 70.000mq della kermesse, tra appuntamenti, incontri, spettacoli, presentazioni esclusive, mostre e 350 espositori. Ma cosa e chi ci aspetta in questa nuova edizione autunnale, la seconda dell'anno dopo quella primaverile? Prima di cominciare dai premi alla carriera, vi preghiamo di fare riferimento al sito ufficiale del Romics per ulteriori informazioni pratiche.

Romics 33: ecco i Romics d'Oro dell'anno e la terza edizione del Musicomics

I Romics d'Oro, premio alla carriera per artisti e artiste, andrà come sempre a personalità del mondo dell'illustrazione, in tutti i campi. Il manifesto con Diabolilk ed Eva Kant è firmato da Giuseppe Palumbo, che ha dedicato vent'anni della sua quarantennale ed eclettica carriera al personaggio Astorina: domenica 6 per ricevere il premio incontrerà il pubblico, ma la mostra "Il labirinto di Giuseppe Palumbo" ne festeggia il lavoro con cento tavole da ammirare. "Una vita per l'animazione" è il sottotitolo della personale dedicata all'altro Romics d'Oro, Hidetoshi Omori, animatore e character designer attivo tra anime e videogiochi, frequentatore di molte tecniche. Si definisce "The Director's Pencil Monkey", la "scimmia ammaestrata del regista", lo storyboard arist Jim Cornish, collaboratore dei più prestigiosi autori hollywoodiani (Nolan, Mendes), specialista nell'impegnare tutti i reparti nella pianificazione delle scene più complesse.

La terza edizione del concorso Musicomics premierà invece, tra gli altri, Franco Micalizzi alla carriera (Lo chiamavano Trinità..., La banda del gobbo, Delitto sull'autostrada, Lupin III, Gordian) e Lucio Macchiarella col premio della critica (Ken il guerriero, Forza Sugar!, Il Dr. Slump ed Arale, Mimi e le ragazze della pallavolo, Sampei, Conan il ragazzo del futuro, Candy Candy).

Il cinema a Romics 33, tra Il robot selvaggio e Longlegs

Il Movie Village ospiterà incontri e iniziative legate ai film in uscita nel periodo del Romics, dal Robot selvaggio della DreamWorks Animation, evento di punta dell'animazione a ottobre, all'atteso e discusso horror Longlegs con Nicolas Cage. Ci sarà spazio anche per la commedia d'azione Clean Up Crew con Antonio Banderas. Soprattutto, per il Romics d’Oro a Jim Cornish che lavorò sullo storyboard di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, un ensemble dell’Orchestra Italiana del Cinema, in una speciale formazione con la Banda dell’Esercito Italiano, suonerà un omaggio al film: un'anticipazione delle proiezioni integrali del lungometraggio, accompagnate dall'orchestra che suonerà dal vivo la sua colonna sonora, a Milano al Teatro Arcimboldi (13-14 dicembre) e a Roma all'Auditorium della Conciliazione (27-28 dicembre).

Un'altra mostra e un incontro saranno dedicati alla più giovane promessa ungherese della concept art cinematografica, Kamen Anev: "Vedere un film prima di girarlo" non ci permetterà solo di ammirare i suoi lavori, ma anche di capire una forma mentis prestata a opere come Blade Runner 2049.

La sezione cinema si occuperà inoltre del 40° anniversario di Ken il Guerriero, dei 50 anni di Frankenstein Junior e delle opere indipendenti Prophecy e Timor.



Longlegs: "Le preghiere ci proteggono dall'oscurità": Teaser Trailer Italiano del Film horror con Maika Monroe e Nicolas Cage - HD

Romics 33, gli eventi tra fumetto e animazione

Il popolarissimo cartoonist Pera Toons aprirà giovedì 3 i numerosi incontri con i fumettisti più di rilievo. Sarà tra gli Special Guest di quest'edizione, insieme a Mattia Surroz ("Il riflesso perfetto"), Inma R ("Wild Beast Forest House"), Simone Di Meo ("The Cull", "Nights"), Luca Papeo ("Jeeg contro Goldrake", benedetto da Go Nagai) e Cristina d'Avena, che come sempre porterà le sue sigle sul palco del padiglione 8, accompagnata da un corpo di ballo.

Ancora celebrazioni: i 40 anni dell'anime Pollon, mito di una generazione; i 60 anni del draghetto Grisù, nato col Carosello e da poco rilanciato con una serie in CGI, la cui nuova stagione viene presentata da Rai Kids proprio nel periodo del Romics; i 40 anni della Storia infinita, il cult movie che Wolfgang Petersen trasse dal capolavoro letterario di Michael Ende.

Si ricorda il passato anche occupandosi del reboot di W.I.T.C.H., in collaborazione con Giunti, nonché con "Il libro perduto di Monster Allergy" per Tunuè, recupero del primo lavoro da soggettista di Katja Centomo, con materiale inedito e la riproposta di quattro albi storici del ciclo, tra cui i due disegnati dal compianto Federico Nardo, alla cui memoria il libro è dedicato. Centomo presenta anche il volume integrale dei "7 Crimini", scritto con Emanuele Sciarretta.

La Disney ci farà curiosare dietro le quinte della prima puntata della storia "Topolino e il Mondo di Circus", disegnata da Paolo Mottura, in partenza sul settimanale, in concomitanza con la Fiera.

Rai Kids accompagnerà, oltre al citato Grisù, anche la serie francese Anatane e i ragazzi di Okura (in stile anime) e Alex Player, serie italiana di Graphilm e dedicata alla suggestione degli e-sport.

Romics 33, senza dimenticare...

... che Romics significa anche occasioni per attività collettive, come il Romics Cosplay Award e il Cosplay Kids, o il gaming fisico e virtuale videoludico ai padiglioni 5 e 9 (si prevede la presentazione della demo di Tormented Souls 2, a cura di Videogiochi per Passione). Ci saranno i laboratori nell'Area Kids, e gli spazi per confrontarsi con gli autori nell'Artist Alley, con performance che vedranno protagonisti anche gli ospiti e i Romics d'Oro. Una vasta gamma di attività da consultare sul sito ufficiale del Romics.