Romics 2021 alla partenza, Mila il corto di Cinzia Angelini discusso in un workshop

Al Romics 2021, che s'inaugura oggi alla Fiera di Roma, il workshop "Corti che vincono tutto: Mila!" ricostruisce la lavorazione del cortometraggio animato Mila, esperienza molto particolare diretta da Cinzia Angelini.

S'intitola Mila il cortometraggio animato di Cinzia Angelini, al centro di un workshop nel corso della 27ma edizione del Romics, in partenza oggi alla Fiera di Roma e in chiusura domenica 3 ottobre. Il workshop/panel di cui parliamo s'intitola "Corti che vincono tutto: Mila!" e si svolgerà venerdì 1° ottobre dalle 16.45 alle 17.30 presso il Pad. 8 Romics Experience, moderato da Max Giovagnoli, responsabile Romics Cinema, e da Sabrina Perucca, direttore artistico della manifestazione.

L'incontro sarà l'occasione per approfondire la realizzazione di questo particolare cartoon, un "art department diffuso" creato con la collaborazione di 350 artisti provenienti da 35 diversi paesi, un collage di sensibilità ed esperienze per tessere la vicenda della piccola Mila, la cui serena esistenza è stravolta dai bombardamenti sulla città di Trento nel terribile 1943, durante la II Guerra Mondiale. Il workshop prevede interventi online della regista Cinzia Angelini, del montatore Antonello Risati e del compositore Flavio Gargano.

Sul sito ufficiale del cartoon si legge che Mila è stato realizzato all'insegna "dell'inclusione e della diversità, elementi chiave nell'assemblaggio di un team multilingua e multiculturale. Siamo fieri di rappresentare una varietà di paesi, e in particolare di avere il 30% del team composto da donne in posizioni di leadership".